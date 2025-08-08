Дорестайлинговые Tesla Model 3 потеряли половину от первоначальной стоимости

Как известно, электромобили существенно теряют в цене на рынке подержанных авто, но, как пишет Carscoops, похоже, дорестайлинговые Tesla Model 3 обесцениваются больше всего. Вероятно, первый владелец этой Tesla Model 3 2023 года с задним приводом, очень разочарован, после того, как его автомобиль потерял более половины своей стоимости всего за 18 месяцев 57 100 км пробега.

Это базовая версия Model 3, а значит она имеет небольшой аккумулятор на 57,5 кВт-ч. Однако, он все еще обеспечивает приличный запас хода в 438 км, тогда как электродвигателя мощностью 271 л.с. и крутящим моментом в 420 Нм более чем достаточно. Поскольку это Model 3 2023 года, приобретенная новой в конце декабря того же года, а не обновленная версия Highland, она не имеет обновленного интерьера, а также привлекательного нового стиля.

Но это не значит, что ей не хватает функций, поскольку она имеет 18-дюймовые колеса, стандартную панорамную стеклянную крышу, подогрев передних и задних сидений, а также центральный 15-дюймовый информационно-развлекательный дисплей. Автомобиль недавно был выставлен на продажу через Cars & Bids по начальной цене 41 890 долларов. После десятка ставок, его продали за мизерные 20 300 долларов. Это довольно серьезное обесценивание, особенно учитывая, что автомобилю менее чем два года.