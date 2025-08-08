Дорестайлінгові Tesla Model 3 втратили половину від початкової вартості

Як відомо, електромобілі суттєво втрачають в ціні на ринку вживаних авто, але, як пише Carscoops, схоже, дорестайлінгові Tesla Model 3 знецінюються найбільше. Вірогідно, перший власник цієї Tesla Model 3 2023 року із заднім приводом, дуже розчарований, після того, як його автомобіль втратив понад половину своєї вартості всього за 18 місяців 57 100 км пробігу.

Це базова версія Model 3, а отже вона має невеликий акумулятор на 57,5 кВт-год. Однак, він все ще забезпечує пристойний запас ходу в 438 км, тоді як електродвигуна потужністю 271 к.с. та крутним моментом в 420 Нм більш ніж достатньо. Оскільки це Model 3 2023 року, придбана новою наприкінці грудня того ж року, а не оновлена версія Highland, вона не має оновленого інтер'єру, а також привабливішого нового стилю.

Але це не означає, що їй бракує функцій, оскільки вона має 18-дюймові колеса, стандартний панорамний скляний дах, підігрів передніх і задніх сидінь, а також центральний 15-дюймовий інформаційно-розважальний дисплей. Автомобіль нещодавно був виставлений на продаж через Cars & Bids за початковою ціною 41 890 доларів. Після десятка ставок, його продали за мізерні 20 300 доларів. Це досить серйозне знецінення, особливо враховуючи, що автомобілю менш ніж два роки.