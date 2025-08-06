Tesla виплатить Ілону Маску $29 млрд через акції

Tesla надала своєму гендиректору Ілону Маску акції на суму близько $29 млрд як “добросовісну” виплату, спрямовану на те, щоб утримати підприємця на чолі компанії під час важливого переходу від основного бізнесу з виробництва автомобілів до роботизованих таксі та гуманоїдних роботів.

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Така виплата є компенсацією за пакет винагороди Маска у розмірі понад $50 млрд за 2018 рік, який був скасований судом штату Делавер минулого року, пише Укравтопром посиланням Reuters.

Цей крок в основному спрямований на те, щоб Маск зосередився на виробництві електромобілів, а також на те, щоб придушити будь-які спекуляції про те, що терпіння ради директорів до нього може вичерпатися.