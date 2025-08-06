Tesla выплатит Илону Маску $29 млрд через акции

Tesla предоставила своему гендиректору Илону Маску акции на сумму около $29 млрд как “добросовестную” выплату, направленную на то, чтобы удержать предпринимателя во главе компании во время важного перехода от основного бизнеса по производству автомобилей к роботизированным такси и гуманоидным роботам.

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Такая выплата является компенсацией за пакет вознаграждения Маска в размере более $50 млрд за 2018 год, который был отменен судом штата Делавэр в прошлом году, пишет Укравтопром ссылкой Reuters.

Этот шаг в основном направлен на то, чтобы Маск сосредоточился на производстве электромобилей, а также на то, чтобы подавить любые спекуляции о том, что терпение совета директоров к нему может иссякнуть.