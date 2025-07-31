Tesla подписала соглашения с LG и Samsung на $20,8 млрд

Tesla подписала соглашение с LG Energy Solution (LGES) на поставку литий-железо-фосфатных (LFP) батарей на $4,3 млрд. Ранее была подписана аналогичная сделка с производителем микросхем Samsung на $16,5 миллиардов.

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Сумма последней договоренности между Tesla LG и – $4,3 млрд. Об этом сообщил источник, знакомый с деталями, которые официально пока не комментируются. По словам инсайдера, батареи будут поставлять с завода LGES в Мичигане. Контракт будет действовать с августа 2027 года до июля 2030-го с возможностью продления.

В самой LGES подтвердили подписание соглашения, но не назвали контрагента, ссылаясь на конфиденциальность и коммерческую тайну. Tesla пока официально не прокомментировала договоренность.

Ранее Илон Маск заявил, что Tesla и Samsung подписали соглашение на $16,5 млрд на поставку компонентов от Samsung Electronics, что, как ожидается, поддержит контрактный производственный бизнес южнокорейского технологического гиганта.

По словам Маска, новый завод Samsung по производству микросхем в Тейлоре, штат Техас, будет производить микросхемы AI6 нового поколения для Tesla.