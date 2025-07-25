Tesla потеряла несколько миллиардов долларов, преждевременно продав биткоины

После покупки биткойнов на 1,5 миллиарда долларов в 2021 году, Tesla продала три четверти своих активов в следующем году, когда рынок падал. С тех пор биткойн значительно вырос, подскочив примерно на 80% только за последний год, а это означает, что Tesla потеряла несколько миллиардов долларов потенциальной прибыли, сообщает cnbc.com.

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В своем отчете о прибыли в среду Tesla сообщила, что ее активы в цифровом эквиваленте выросли до 1,24 миллиарда долларов с 722 миллионов долларов год назад, что отражает рост биткойна.

Хотя генеральный директор Илон Маск четко дал понять, что будущее его компании по производству электромобилей связано с роботакси и гуманоидными роботами, а не с криптоинвестициями, бизнес в своем нынешнем виде переживает трудности и ему может понадобиться денежный стимул.

Биткойн сейчас торгуется на уровне более 119 000 долларов, что примерно в шесть раз больше, чем в конце второго квартала 2022 года, периода, когда Tesla продала значительную часть криптовалюты.

Если бы Tesla сохранила все свои биткойны, эти запасы стоили бы примерно 5 миллиардов долларов, согласно оценкам того, сколько Tesla приобрела в 2021 году, вместо 1,24 миллиарда долларов которые остались на теперь.