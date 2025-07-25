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Tesla втратила кілька мільярдів доларів, передчасно продавши біткоїни

Tesla позбулася 75% своїх біткоїнів на падаючому ринку кілька років тому. Зараз, коли ціна криптоактивів зросла, втрати компанії від необдуманої угоди сягають майже чотирьох мільярдів доларів.
Tesla втратила маже чотири мільярди доларів передчасно продавши біткоїни - Auto24
Євген Гудущан
logo25 липня, 13:40
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Після купівлі біткойнів на 1,5 мільярда доларів у 2021 році, Tesla продала три чверті своїх активів наступного року, коли ринок падав. Відтоді біткойн значно зріс, підскочивши приблизно на 80% лише за останній рік. Це означає, що Tesla втратила кілька мільярдів доларів потенційного прибутку, повідомляє cnbc.com.

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У своєму звіті про прибутки в середу Tesla повідомила, що її активи в цифровому еквіваленті зросли до 1,24 мільярда доларів з 722 мільйонів доларів рік тому, що відображає зростання біткойна.

Хоча генеральний директор Ілон Маск чітко дав зрозуміти, що майбутнє його компанії з виробництва електромобілів пов’язане з роботаксі та гуманоїдними роботами, а не з криптоінвестиціями, бізнес у своєму нинішньому вигляді переживає труднощі і йому може знадобитися грошовий стимул.

Біткойн зараз торгується на рівні понад 119 000 доларів, що приблизно в шість разів більше, ніж наприкінці другого кварталу 2022 року, періоду, коли Tesla продала значну частину крипто валюти.

Якби Tesla зберегла всі свої біткойни, ці запаси коштували б приблизно 5 мільярдів доларів, згідно з оцінками того, скільки Tesla придбала у 2021 році, замість 1,24 мільярда доларів які лишились на тепер.

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