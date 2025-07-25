Tesla втратила кілька мільярдів доларів, передчасно продавши біткоїни

Після купівлі біткойнів на 1,5 мільярда доларів у 2021 році, Tesla продала три чверті своїх активів наступного року, коли ринок падав. Відтоді біткойн значно зріс, підскочивши приблизно на 80% лише за останній рік. Це означає, що Tesla втратила кілька мільярдів доларів потенційного прибутку, повідомляє cnbc.com.

Читайте також: Нова Tesla Model 3 подорожчала до 40 тисяч доларів

У своєму звіті про прибутки в середу Tesla повідомила, що її активи в цифровому еквіваленті зросли до 1,24 мільярда доларів з 722 мільйонів доларів рік тому, що відображає зростання біткойна.

Хоча генеральний директор Ілон Маск чітко дав зрозуміти, що майбутнє його компанії з виробництва електромобілів пов’язане з роботаксі та гуманоїдними роботами, а не з криптоінвестиціями, бізнес у своєму нинішньому вигляді переживає труднощі і йому може знадобитися грошовий стимул.

Біткойн зараз торгується на рівні понад 119 000 доларів, що приблизно в шість разів більше, ніж наприкінці другого кварталу 2022 року, періоду, коли Tesla продала значну частину крипто валюти.

Якби Tesla зберегла всі свої біткойни, ці запаси коштували б приблизно 5 мільярдів доларів, згідно з оцінками того, скільки Tesla придбала у 2021 році, замість 1,24 мільярда доларів які лишились на тепер.