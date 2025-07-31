Tesla підписала угоди з LG та Samsung на $20,8 млрд

Tesla підписала угоду з LG Energy Solution (LGES) на постачання літій-залізо-фосфатних (LFP) батарей на $4,3 млрд. Раніше була підписана аналогічна угода з виробником мікросхем Samsung на $16,5 мільярдів.

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Сума останньої домовленості між Tesla LG та – $4,3 млрд. Про це повідомило джерело, знайоме з деталями, які офіційно поки не коментуються. За словами інсайдера, батареї постачатимуть із заводу LGES у Мічигані. Контракт діятиме з серпня 2027 року до липня 2030-го з можливістю продовження.

У самій LGES підтвердили підписання угоди, але не назвали контрагента, посилаючись на конфіденційність та комерційну таємницю. Tesla поки що офіційно не прокоментувала домовленість.

Раніше Ілон Маск заявив, що Tesla і Samsung підписали угоду на $16,5 млрд на поставку компонентів від Samsung Electronics, що, як очікується, підтримає контрактний виробничий бізнес південнокорейського технологічного гіганта.

За словами Маска, новий завод Samsung з виробництва мікросхем у Тейлорі, штат Техас, буде виробляти мікросхеми AI6 нового покоління для Tesla.