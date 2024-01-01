"Дорога добра" ощутимо помогла детям

Важную помощь получили медицинские учреждения Львова, Харькова и Херсона, где проходят лечение пострадавшие дети. Необходимые средства для приобретения и улучшения материально-технического обеспечения больниц, удалось собрать благодаря гостям сети WOG всего за два месяца проекта. Проект “Дорога добра” инициируется совместно с общественной организацией “Фонд Маша” и амбассадоршей Машей Ефросининой.

Гости заправок WOG покупали любимые горячие напитки в хорошо известных фиолетовых чашках с единорогом. В целом удалось аккумулировать более 4 млн гривен для усиления больниц необходимым медицинским оборудованием.

Кстати Крупнейшая сеть кофеен в Украине называется WOG Cafe

В рамках проекта “Дорога добра” удалось приобрести оборудование для операционной ортопедо-травматологического отделения Больницы Святого Николая Первого медицинского объединения Львова. Эта больница имеет самый высокий уровень оказания помощи детям, три отдельные реанимации: для младенцев, взрослых детей и пациентов кардиохирургии.

За время полномасштабного вторжения нагрузка на больницу возросла в разы, а медики стали оказывать помощь маленьким пациентам с минно-взрывными травмами. Также средства направлены на закупку аппарата искусственной вентиляции легких для Харьковской областной клинической больницы и аппарата ультразвуковой диагностики для Херсонской детской областной клинической больницы.

“Очень ценно, что украинцы продолжают активно участвовать в нашей инициативе. Видим это по результатам акции, которые превзошли ожидания. За почти три года полномасштабной войны для многих украинцев благотворительность стала жизненным принципом, который объединяет и придает веру в победу. Для клиентов WOG фиолетовая чашка - не только символ проекта, это реальный способ конвертировать помощь в медицинское оснащение для больниц, где получают лечение и спасают жизни детей”, - комментирует директор по маркетингу сети АЗК WOG Геннадий Карлинский.

Передача оборудования от “Дороги добра”. Фото WOG

“Для ”Фонда Маша” и для меня лично проект “Дорога добра” - это “подзарядка счастьем”! В любой момент, теряя землю под ногами, я заезжала на ближайшую заправку WOG и смотрела, как люди покупают наши благотворительные чашки. И это возвращало и возвращает меня к уверенности, что даже в темноту можно внести свет! Спасибо каждому человеку, который присоединился к такой светлой и важной акции! До следующего года!”, - отметила соорганизатор и амбассадор проекта "Дорога добра" Маша Ефросинина.

Напомним, "Дорога добра" – один из социально значимых проектов, который реализуется компанией WOG восемнадцатый год подряд. С 2022 года компания в рамках этой инициативы сфокусировалась на помощи медицинским учреждениям, которые спасают детей, получивших ранения в результате действий российского агрессора. К инициативе присоединились миллионы неравнодушных украинцев, благодаря которым удалось приобрести оборудование для почти 40 детских больниц различного профиля.