"Дорога добра" відчутно допомогла дітям

Важливу допомогу отримали медичні заклади Львова, Харкова та Херсона, де проходять лікування постраждалі діти. Необхідні кошти для придбання та покращення матеріально-технічного забезпечення лікарень, вдалося зібрати завдяки гостям мережі WOG усього за два місяці проєкту. Проєкт “Дорога добра” ініціюється спільно з громадською організацією “Фонд Маша” та амбасадоркою Машою Єфросиніною.

Гості заправок WOG купували улюблені гарячі напої у добре відомих фіолетових горнятках з єдинорогом. Загалом вдалося акумулювати понад 4 млн гривень для посилення лікарень необхідним медичним обладнанням.

До речі Найбільша мережа кав’ярень в Україні має назву WOG Cafe

У межах проєкту “Дорога добра” вдалося придбати устаткування для операційної ортопедо-травматологічного відділення Лікарні Святого Миколая Першого медичного об’єднання Львова. Ця лікарня має найвищий рівень надання допомоги дітям, три окремі реанімації: для немовлят, доросліших діток та пацієнтів кардіохірургії.

За час повномасштабного вторгнення навантаження на лікарню зросло в рази, а медики стали надавати допомогу маленьким пацієнтам із мінно-вибуховими травмами. Також кошти спрямовані на закупівлю апарату штучної вентиляції легень для Харківської обласної клінічної лікарні та апарату ультразвукової діагностики для Херсонської дитячої обласної клінічної лікарні.

“Надзвичайно цінно, що українці продовжують активно долучатися до нашої ініціативи. Бачимо це за результатами акції, які перевершили очікування. За майже три роки повномасштабної війни для багатьох українців благодійність стала життєвим принципом, який об'єднує та надає віру в перемогу. Для клієнтів WOG фіолетове горнятко — не лише символом проєкту, це реальний спосіб конвертувати допомогу в медичне оснащення для лікарень, де отримують лікування та рятують життя дітлахів”, — коментує директор з маркетингу мережі АЗК WOG Геннадій Карлінський.

Передача обладнання від “Дороги добра”. Фото WOG

“Для ”Фонду Маша” і для мене особисто проєкт “Дорога добра” — це “підзарядка щастям”! Будь-якої миті, втрачаючи землю під ногами, я заїжджала на найближчу заправку WOG і дивилася, як люди купують наші благодійні горнятка. І це повертало і повертає мене до впевненості, що навіть в темряву можна внести світло! Дякую кожній людині, яка долучилася до такої світлої та важливої акції! До наступного року!”, — зазначила співорганізатор та амбасадор проєкту «Дорога добра» Маша Єфросиніна.

Нагадаємо, «Дорога добра» – один із соціально значущих проєктів, який реалізовується компанією WOG вісімнадцятий рік поспіль. З 2022 року компанія у межах цієї ініціативи сфокусувалася на допомозі медичним закладам, які рятують дітей, що отримали поранення внаслідок дій російського агресора. До ініціативи долучились мільйони небайдужих українців, завдяки яким вдалося придбати обладнання для майже 40 дитячих лікарень різного профілю.