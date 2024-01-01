Найбільша мережа кав’ярень в Україні має назву WOG Cafe

Мережа заправних комплексів WOG ще десять років тому почала розвивати кавову культуру на АЗК в Україні. Ця стратегія незмінна й сьогодні, тож WOG пропонує якісні напої на різних видах зерен та добавок, що робить асортимент кави найбільшим та найсмачнішим серед українських заправок. Тому на WOG Cafe заходять не лише автовласники, які заправляють свої авто, але й поціновувачі кави, у яких нема авто, але вони хочуть насолодитись кавою та зустрітись з друзями за чашкою ароматного напою.

Меню кав’ярень WOG розширюється посезонно, пропонуючи своїм клієнтам нові можливості для вибору. Наприклад, цього літа, враховуючи смаки своїх гостей, в асортименті WOG Cafe додалися кавові напої на безлактозному молоці. Наразі проєкт пілотується на 17 АЗК Київщини та буде розширюватися й на інші області країни.

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З розвитком кавової культури зростає й культура відповідального споживання кави, яку пропагує WOG. Так, на початку 2023 року кампанія запустила проєкт “ЗАВЖДИКАВА”, запропонувавши своїм гостям цей ароматний напій без кофеїну.

Такою кавою наразі можна посмакувати в 16 областях країни на 133 АЗК. Кавові зерна для її приготування постачає перевірена багатьма роками співпраці німецька компанія J.J. Darboven. Напої на зерні без кофеїну мають таку ж ціну, як і кава з кофеїном.

Незалежно від того, який кавовий напій обирає гість, процес його приготування залишається незмінно високим, за однаковим алгоритмом. Це відбувається на професійній кавомашині виробництва швейцарської фірми FRANKE, яка автоматично налаштовує параметри приготування кави: температура, тиск і тривалість заварювання.

Цікаво, що на найбільшому в Україні АЗК недалеко від Житомира в с. Глибочиця встановлено постову кавомашину Dalla Corte, на якій напої готують професійні баристи. Там можна вибрати напій з двох видів зерен та чотирьох видів молока: класичного коров'ячого, безлактозного, кокосового та мигдалевого.

Покращувати клієнтський досвід, давати вибір, позитивно вражати та експериментувати — ключові орієнтири для WOG. Тож гості тут завжди можуть знайти щось нове та смачненьке.