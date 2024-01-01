Крупнейшая сеть кофеен в Украине называется WOG Cafe

Сеть заправочных комплексов WOG еще десять лет назад начала развивать кофейную культуру на АЗК в Украине. Эта стратегия неизменна и сегодня, поэтому WOG предлагает качественные напитки на различных видах зерен и добавок, что делает ассортимент кофе самым большим и самым вкусным среди украинских заправок. Поэтому на WOG Cafe заходят не только автовладельцы, заправляющие свои автомобили, но и ценители кофе, у которых нет машины, но они хотят насладиться кофе и встретиться с друзьями за чашкой ароматного напитка.

Меню кофеен WOG расширяется посезонно, предлагая своим клиентам новые возможности для выбора. Например, этим летом, учитывая вкусы своих гостей, в ассортименте WOG Cafe добавились кофейные напитки на безлактозном молоке. Сейчас проект пилотируется на 17 АЗК Киевской области на 17 АЗК Киевской области и будет расширяться и на другие области страны.

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С развитием кофейной культуры растет и культура ответственного потребления кофе, которую пропагандирует WOG. Так, в начале 2023 года кампания запустила проект в начале 2023 года “ЗАВЖДИКАВА”, предложив своим гостям этот ароматный напиток без кофеина.

Таким кофе сейчас можно насладиться в 16 областях страны на 133 АЗК. Кофейные зерна для его приготовления поставляет проверенная многими годами сотрудничества немецкая компания J.J. Darboven. Напитки на зерне без кофеина имеют такую же цену, как и кофе с кофеином.

Независимо от того, какой кофейный напиток выбирает гость, процесс его приготовления остается неизменно высоким, по одинаковому алгоритму. Это происходит на профессиональной кофемашине производства швейцарской фирмы FRANKE, которая автоматически настраивает параметры приготовления кофе: температура, давление и продолжительность заваривания.

Интересно, что на крупнейшем в Украине АЗК недалеко от Житомира в с. Глубочица установлено постовую кофемашину Dalla Corte, на которой напитки готовят профессиональные баристы. Там можно выбрать напиток из двух видов зерен и четырех видов молока: классического коровьего, безлактозного, кокосового и миндального.

Улучшать клиентский опыт, давать выбор, положительно поражать и экспериментировать - ключевые ориентиры для WOG. Поэтому гости здесь всегда могут найти что-то новое и вкусненькое.