В Государственном агентстве восстановления и развития инфраструктуры Украины начали готовиться к строительству настоящих автобанов, но после изгнания врага и убедительной Победы.

Об этом в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина" заявил глава Госагентства восстановления Мустафа Найем. По его мнению, в стране существенно изменится транспортная модель, возрастут транспортные потоки и это будет побуждать к созданию мощной и современной сети дорог.

Кроме строительства автобанов, нужно будет расширять действующие автомагистрали. В первую очередь планируют расширить международные транспортные коридоры, пролегающие по трассам М-05 Киев – Одесса, М-06 Киев – Чоп, М-09 Львов – Рава-Русская и М-11 Львов – Шегини. Это будут дороги первой категории.

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Согласно классификации, на таких дорогах обустраивается четыре полосы движения, там не должно быть наземных переходов, светофоров и одноуровневых транспортных развязок. Кроме того, через определенные дистанционные промежутки такие дороги должны иметь широкие подземные или надземные переходы с плавными подъемами и спусками для беспрепятственной миграции диких животных и зверей.

Агентство уже разрабатывает пятилетнюю послевоенную программу развития дорожной инфраструктуры. Правда, примерной стоимости проекта строительства или реконструкции глава ведомства не назвал. Об источниках финансирования большого строительства автобанов Мустафа Найем также дипломатично умолчал.