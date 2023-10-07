У Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури України почали готуватися до будівництва справжніх автобанів, але після вигнання ворога й переконливої Перемоги.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю агенції "Інтерфакс-Україна" заявив очільник Держагентства відновлення Мустафа Найєм. На його думку, в країні суттєвого зміниться транспортна модель, зростуть транспортні потоки й це спонукатиме до створення потужної та сучасної мережі доріг.

Окрім спорудження автобанів, потрібно буде розширювати чинні автомагістралі. В першу чергу планують розширити міжнародні транспортні коридори, що пролягають по трасах М-05 Київ – Одеса, М-06 Київ – Чоп, М-09 Львів – Рава-Руська і М-11 Львів – Шегині. Це будуть дороги першої категорії.

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Відповідно до класифікації, на таких дорогах облаштовується чотири смуги руху, там не повинно бути наземних переходів, світлофорів та однорівневих транспортних розв’язок. Окрім цього, через певні дистанційні проміжки такі дороги повинні мати широкі підземні чи надземні переходи з плавними підйомами й спусками для безперешкодної міграції диких тварин і звірів.

Агентство уже розробляє п'ятирічну післявоєнну програму розвитку дорожньої інфраструктури. Щоправда, приблизної вартості проєкту будівництва чи реконструкції очільник відомства не назвав. Про джерела фінансування великого будівництва автобанів Мустафа Найєм також дипломатично змовчав.