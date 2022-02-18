За 20 тысяч долларов можно купить полноприводный 4-летний кроссовер с полным набором систем безопасности. Следует ли обратить внимание на Subaru Outback 2018?

Интересно, что американская версия Subaru Outback существенно отличается от европейского варианта. Поэтому если вы купили битые авто из США, многие детали из “европейца” не подходят.

На ходу авто приятное. До сотни машина разгоняется за 10 секунд. Расход горючего – около 12 литров на сотню в городе и 8-10 литров – на трассе. Подвеска несколько жесткая, хотя на бездорожье ехать комфортно. Тем более, клиренс здесь достаточный – 210 мм.

Салон очень большой и удобный, как и багажник. Единственный недостаток – светлая кожа от контакта с джинсами окрашивается в синий цвет. Материалы обивки качественные, хотя и не самые лучшие.

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Под капотом – 2,5-литровый оппозитный двигатель. У него цепь ГРМ, 4 распределительных вала, система распределения фаз газораспределения, алюминиевый блок и головка цилиндров. Этот двигатель без ремонта может проезжать 200–250 тысяч км. Кстати, чтобы сменить свечи, на Subaru не нужно вывешивать двигатель, на специализированных СТО это делают просто и быстро. А чтобы регулировать тепловые зазоры клапанов, надо снимать двигатель. Этот процесс нужно чаще делать на двигателях, в которых установлено ГБО – раз в 40 тысяч км. Стоимость такой работы – от тысячи долларов. А сам двигатель стоит 1600 – 1900 долларов. Специалисты рекомендуют менять масло в промежутке от 8 до 12 тысяч км.

С двигателем работает вариатор Linetronic, встроенный в одном корпусе с раздаточной коробкой. Впрочем, при движении работу вариатора практически не замечаешь. Разве что во время резких ускорений. Однако для этого есть подрулевые переключатели. Специалисты рекомендуют менять масло в раздатках через 40 тысяч км, в вариаторе – через 50 тысяч км.

Больше информации – в видео: