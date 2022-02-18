За 20 тисяч доларів можна купити повнопривідний 4-річний кросовер з повним набором систем безпеки. Чи варто звернути увагу на Subaru Outback 2018?

Цікаво, що американська версія Subaru Outback суттєво відрізняється від європейського варіанту. Тому якщо ви купили бите авто зі США, багато деталей з “європейця” не підходить.

На ходу авто приємне. До сотні машина розганяється за 10 секунд. Витрата пального – близько 12 літрів на сотню у місті та 8-10 літрів – на трасі. Підвіска дещо жорстка, хоча на бездоріжжі їхати комфортно. Тим більше, кліренс тут достатній – 210 мм.

Салон дуже великий і зручний, як і багажник. Єдиний недолік – світла шкіра від контакту з джинсами фарбується в синій колір. Матеріали оббивки якісні, хоча і не найкращі.

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Під капотом – 2,5-літровий опозитний двигун. У нього ланцюг ГРМ, 4 розподільчих валів, система розподілу фаз газорозподілу, алюмінієвий блок та головка циліндрів. Цей двигун без ремонту може проїздити 200-250 тисяч км. До речі, щоб поміняти свічки, на Subaru не потрібно вивішувати двигун, на спеціалізованих СТО це роблять просто та швидко. А от щоб регулювати теплові зазори клапанів, треба знімати двигун. Цей процес треба частіше робити на двигунах, в яких встановлено ГБО – десь раз в 40 тисяч км. Вартість такої роботи – від тисячі доларів. А сам двигун коштує 1600 – 1900 доларів. Фахівці рекомендують міняти оливу в проміжку від 8 до 12 тисяч км.

З двигуном працює варіатор Linetronic, який побудований в одному корпусі з роздавальною коробкою. Втім, під час руху роботу варіатора практично не помічаєш. Хіба що під час різких прискорень. Однак для цього є підкермові перемикачі. Фахівці рекомендують міняти оливу в роздатках через 40 тисяч км, у варіаторі – через 50 тисяч км.

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