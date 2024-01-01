Дорожная сеть Швейцарии перегружена: очень много частных машин

Почти 60% опрошенных жителей страны считают, что дорожная сеть Швейцарии находится на грани пропускной способности. Поэтому расширение автомагистралей считается разумной и адекватной идеей.

Как сообщает швейцарский информационный портал swissinfo.ch, большинство участников опроса считает, что основной причиной пробок и пробок на дорогах является использование людьми личного автотранспорта. И этот показатель, если ничего не делать, в дальнейшем будет расти.

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Респонденты указывают на более активное развитие общественного транспорта и ожидают расширения сети велосипедных дорожек. Это частично выведет с повестки дня перегруженность автомагистралей. Они также выступают за развитие грузовых перевозок по железной дороге.

Карта перегрузки в общей сети автомагистралей Швейцарии. Инфографика: swissconnect.ch

В опросе, проведенном институтом изучения общественного мнения Sotomo по заказу упомянутой выше Ассоциации, среди 2000 респондентов были и противоположные мнения. Оппоненты сторонников расширения сети автомагистралей считают иначе.

По мнению "зеленого" политика из кантона Во и сопредседателя левой лоббистской транспортно-экологической ассоциации VCS Давида Редлера, процент тех, кто выступает в пользу именно расширения дорожной сети, не так уж и велик.

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David Raedler считает, что упомянутые заинтересованные организации должны убедить народ в том, какое решение лучше всего принять для устранения пробок: расширить дороги или сократить масштабы использования личного автотранспорта.

Более 85% пробок вызвано перегрузкой дорог, что уже достигли своих пределов из-за огромного количества автомобилей. Фото: Karin Hofer

Некоторые считают, что было бы хорошо вынести наболевший для страны вопрос на общенациональный референдум.