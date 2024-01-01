Дорожня мережа Швейцарії перевантажена: дуже багато приватних машин

Майже 60% опитаних жителів країни вважають, що дорожня мережа Швейцарії перебуває на межі пропускної спроможності. Через це розширення автомагістралей вважається розумною та адекватною ідеєю.

Як повідомляє швейцарський інформаційний портал swissinfo.ch, більшість учасників опитування вважає, що основною причиною заторів і пробок на дорогах є використання людьми особистого автотранспорту. І цей показник, якщо нічого не робити, надалі буде зростати.

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Респонденти вказують на більш активний розвиток громадського транспорту та очікують розширення мережі велосипедних доріжок. Це частково виведе з порядку денного перевантаженість автомагістралей. Вони також виступають за розвиток вантажних перевезень залізницею.

Карта перенавантаження в загальній мережі автомагістралей Швейцарії. Інфографіка: swissconnect.ch

В опитуванні, проведеному інститутом вивчення громадської думки Sotomo на замовлення згаданої вище Асоціації, поміж 2000 респондентів були й протилежні думки. Опоненти прибічників розширення мережі автомагістралей вважають інакше.

На думку "зеленого" політика з кантону Во і співголови лівої лобістської транспортно-екологічної асоціації VCS Давида Редлера, відсоток тих, хто виступає на користь саме розширення дорожньої мережі, не такий вже й великий.

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David Raedler вважає, що згадані зацікавлені організації мають переконати народ у тому, яке рішення найкраще прийняти для усунення пробок: розширити дороги або скоротити масштаби використання особистого автотранспорту.

Понад 85% заторів спричинено перевантаженням доріг, що вже досягали своїх меж через величезну кількість автомобілів. Фото: Karin Hofer

Дехто вважає, що було б добре винести наболіле для країни питання на загальнонаціональний референдум.