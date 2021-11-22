Люди собирали, считая, что могут оставить деньги себе. Но правоохранители другого мнения и уже просматривают видео и фото с места происшествия, чтобы найти всех, кто попал под дождь из долларов.

По неизвестным причинам в инкассаторском автомобиле компании Brinks, перевозившем старые купюры для уничтожения, открылась задняя дверь. Автомобилисты массово останавливались, чтобы собирать деньги, которые моментально разнесло ветром по округе.

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Подобное уже случалось не раз, в том числе и с инкассаторскими машинами компании Brinks – в 2018 году у грузовика также неожиданно открылась задняя дверь на ходу, из-за чего около 600 тысяч долларов рассыпались по шоссе. И вот дежавю: снова машина Brinks, снова открытая дверь и деньги на дороге. Возможно, инкассаторской компании стоит найти другого поставщика грузовиков.

Инцидент произошел в Калифорнии в утреннее время, когда на шоссе было много автомобилей. Автомобилисты останавливались и бегали, собирая деньги, а также снимая все для соцсетей или на память. Обе вещи не имели смысла, поскольку деньги предстоит вернуть, а видеозаписи и фото, размещенные в соцсетях, позволят правоохранителям найти если не всех, то хотя бы большинство собирателей.