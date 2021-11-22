Люди збирали, гадаючи, що можуть залишити гроші собі. Але правоохоронці іншої думки та вже переглядають відео й фото з місця події, щоб знайти усіх, хто потрапив під дощ із доларів.

З невідомих причин в інкасаторському автомобілі компанії Brinks, що перевозив старі купюри для знищення, відчинились задні двері. Автомобілісти масово зупинялись, щоб збирати гроші, які вмить рознесло вітром по окрузі.

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Подібне вже траплялось не раз, зокрема і з інкасаторськими машинами компанії Brinks – у 2018 році у вантажівки також несподівано відчинились задні двері на ходу, через що близько 600 тисяч доларів розсипались по шосе. І ось дежавю: знову машина Brinks, знову відчинені двері та гроші на дорозі. Можливо, інкасаторській компанії варто знайти іншого постачальника вантажівок.

Інцидент трапився у Каліфорнії в ранковий час, коли на шосе було багато автомобілів. Автомобілісти зупинялися і бігали, збираючи гроші, а також фільмуючи усе для соцмереж чи на згадку. Обидві речі не мали сенсу, оскільки гроші належить повернути, а відеозаписи та фото, розміщені у соцмережах, дозволять правоохоронцям знайти якщо не всіх, то хоча б більшість збирачів.