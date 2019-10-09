Турецкие журналисты решили проверить ускорение трех популярных европейских грузовиков: Mercedes-Benz Vito, Peugeot Expert Traveller и Ford Tourneo Custom.

Суперкары и спортивные купе, горячие хэтчбеки и мощные универсалы – это распространенный транспорт для того, чтобы меряться силами в разгоне на прямой. А что, когда водителям микроавтобусов также хочется драйва?

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Фургоны и гонки сочетаются так же, как вишневое варенье и соленые огурцы. Бывают конечно и исключения, если речь идет о специальных гоночных минивэнах. Но у трио, представленное в этом видео, нет ни малейшего намека на спортивность. Что не помешало турецким журналистам выставить их на стартовой линии гоночной прямой.

Mercedes-Benz V-Class, Peugeot Expert Traveller и Ford Tourneo Custom соревновались не только в ускорении с места, но и в торможении. Первый оснащен 190-сильным турбодизелем, второй – 180-сильным, а у последнего еще на десять лошадей меньше. Учитывая немалый вес машин, надеятся получить хорошую динамику не приходится. Сенсации не случилось – все минивэны показали не слишком быстрый разгон, и расстояние до полной остановки проходили немалое. Спойлер: победителем оказался минивэн от Mercedes-Benz.

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