Турецькі журналісти вирішили перевірити прискорення трьох популярних європейських фургонів: Mercedes-Benz Vito, Peugeot Expert Traveller та Ford Tourneo Custom.

Суперкари та спортивні купе, гарячі хетчбеки та потужні універсали – це розповсюджений транспорт для того, аби мірятись силами у розгоні на прямій. Та що, коли водіям мікроавтобусів також хочеться драйву?

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Фургони та перегони поєднуються так само, як вишневе варення та солені огірки. Бувають звичайно і винятки, якщо мова йде про спеціальні гоночні мінівени. Та тріо, представлене у цьому відео, немає а ні найменшого натяку на спортивність. Що не завадило турецьким журналістам виставити їх на стартовій лінії гоночної прямої.

Mercedes-Benz V-Class, Peugeot Expert Traveller та Ford Tourneo Custom змагались не лише в прискоренні з місця, а й у гальмуванні. Перший оснащений 190-сильним турбодизелем, другий – 180-сильним, а в останнього ще на десять коней менше. Враховуючи чималу вагу машин, сподіватись отримати гарну динаміку не доводиться. Сенсації не трапилось – усі мінівени показали не надто швидкий розгін, та й відстань до повної зупинки проходили чималу. Спойлер: переможцем виявився мінівен від Mercedes-Benz.

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