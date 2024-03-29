В семействе роботизированных машин Ratel отечественного производителя наземных роботов и FPV-дронов Stolb появился минный трал.

Продуктовую линейку из моделей Ratel S и Ratel M, что уже получили кодификацию и активно используют в войсках, дополнил Ratel Deminer. Его разработали для обезвреживания противопехотных мин.

Новичок, как и его предшественники S и M, работает дистанционно, оберегая жизнь операторов. Основная его задача – нейтрализация мин типа ПФМ-1, ПМН-4, ПМН-3 и ПМН-2.

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Машина уже прошла испытания в реальных фронтовых условиях. Разработчики тестировали Ratel Deminer в активном режиме эксплуатации во время гуманитарного разминирования участков с противопехотными минами возле Святогорска Донецкой области.

Вот так выглядит минный трал Ratel Deminer. Фото: Stolb.com.ua

Как отметил в сообщении на своей странице в Facebook вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, Ratel Deminer получил статус BRV1, это означает, что "разработку определили приоритетной для Сил безопасности и обороны. Сейчас комплекс дорабатывают и увеличивают мощности".

Новичок будет хорошим последователем семейства двухосных шасси наземных дронов. Модификация малыша S (см. видео внизу) из этой линейки уже надежно себя зарекомендовала во фронтовых условиях. Теперь такое признание должен получить и Ratel Deminer.