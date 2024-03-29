В сімействі роботизованих машин Ratel вітчизняного виробника наземних роботів та FPV-дронів Stolb з’явився мінний трал.

Продуктову лінійку з моделей Ratel S та Ratel M, що вже отримали кодифікацію і активно використовують у військах, доповнив Ratel Deminer. Його розробили для знешкодження протипіхотних мін.

Новачок, як і його попередники S та M, працює дистанційно, оберігаючи життя операторів. Основне його завдання – нейтралізація мін типу ПФМ-1, ПМН-4, ПМН-3 та ПМН-2.

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Машина вже пройшла випробування в реальних фронтових умовах. Розробники тестували Ratel Deminer в активному режимі експлуатації під час гуманітарного розмінування ділянок з протипіхотними мінами біля Святогірська Донецької області.

Ось так виглядає мінний трал Ratel Deminer. Фото: Stolb.com.ua

Як зазначив у повідомленні на своїй сторінці в Facebook віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, Ratel Deminer отримав статус BRV1, це означає, що "розробку визначили пріоритетною для Сил безпеки і оборони. Зараз комплекс доопрацьовують і збільшують потужності".

Новачок буде добрим послідовником сімейства двовісних шасі наземних дронів. Модифікація малюка S (див. відео внизу) з цієї лінійки вже надійно себе зарекомендувала у фронтових умовах. Тепер таке визнання має здобути і Ratel Deminer.