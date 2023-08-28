В столице столкнулись четыре дорогих автомобиля общей стоимостью более 200 тысяч долларов. В одном из них за рулем находилась блогерша Даша Квиткова.

Вечером 27 августа в Киеве вблизи станции метро "Академгородок" произошла масштабная авария с четырьмя дорогими автомобилями. В результате были повреждены Lexus LX, две Tesla Model 3 и Ford Mustang. За рулем одной из них была блогерша Даша Квиткова. Фото аварии появились в соцсетях.

Кстати говоря мошенники обманывают пользователей соцсетей из-за вымышленного ДТП

По словам Даши Квитковой, она попала впервые ДТП в своей жизни, когда ехала на выписку к подруге в роддом. Она утверждает в сториз на своем Инстаграмме, что на перекрестке в Lexus LX, за рулем которого она была, въехали в бочину сразу две машины – Ford Mustang и Tesla. Она ехала в потоке последней и вдруг почувствовала удар в машину.

Блогерша Даша Квиткова. Фото с ее страницы в Инстаграм

Ранее в соцсетях писали, что именно Квиткова на "Лексусе" стала причиной этой аварии. Впрочем, кто нарушил правила дорожного движения и стал причиной ДТП, разберется следствие.

Квиткова говорит, что девушка, которая была в Мустанге во время аварии, получила ушиб руки. Она будто бы требовала возмещения на лечение травмы, после чего заберет заявление из полиции о получении повреждений. Цветкова не согласилась платить деньги потерпевшей из-за моральных принципов.

Расположение автомобилей после ДТП. Фото Киев Оперативный.

Lexus LX был на тест-драйве, поэтому Даша вызвала на место происшествия представителей автосалона. Кроме того, Квиткова сообщила, что готова понести ответственность после решения суда.