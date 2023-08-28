В столиці зіткнулись чотири дорогі автомобілі загальною вартістю понад 200 тисяч доларів. В одному з них перебувала за кермом блогерша Даша Квіткова.

Ввечері 27 серпня в Києві поблизу станції метро “Академмістечко” сталася масштабна аварія з чотирма дорогими автомобілями. В результаті було пошкоджені Lexus LX, дві Tesla Model 3 та Ford Mustang. За кермом однієї з них була блогерка Даша Квіткова. Фото аварії з'явилися в соцмережах.

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За словами Даші Квіткової, вона потрапила вперше ДТП у своєму житті, коли їхала на виписку до подруги в пологовий будинок. Вона стверджує у сторіз на своєму Інстаграм, що перехресті в Lexus LX, за кермом якого вона була, в’їхали в бік одразу дві машини – Ford Mustang та Tesla. Вона повертала в потоці останньою і раптом відчула удар в машину.

Блогерша Даша Квіткова. Фото з іі сторінки у Інстаграм

Раніше в соцмережах писали, що саме Квіткова на “Лексусі” спричинила цю аварію. Втім, хто саме порушив правила дорожнього руху і став причиною ДТП, розбереться слідство.

Квіткова говорить, що дівчина, яка була в “Мустангу” під час аварії, отримала забій руки. Вона ніби-то вимагала відшкодування на лікування травми, після чого забере заяву з поліції щодо набуття ушкоджень. Квіткова не погодилась платити гроші потерпілій через моральні принципи.

Розташування автомобілів після ДТП. Фото Київ Оперативний.

Lexus LX був на тест-драйві, тож Даша викликала на місце пригоди представників автосалону. Окрім того, Квіткова повідомила, що готова понести відповідальність після рішення суду.