Высокотехнологичные защитные жилеты Ducati Dainese Smart Jacket выглядят, как один из элементов одежды, ничем не мешают байкеру и не выдают своей сути. Кроме логотипа на груди, для тех кто в теме.

Жакеты с запатентованной технологией Dainese D-Air теперь можно найти в каталогах фирменных аксессуаров Ducati. Техноодежду можно носить поверх любой мотоциклетной куртки и для работы ей не требуется физическое соединение с мотоциклом.

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Жилет имеет все, что нужно для функционирования подушек безопасности. Он работает от аккумуляторов, которые могут держать его в готовности в течение 26 часов за раз, подзарядка осуществляется с помощью USB-разъема. Встроенный электронный блок управления контролирует имеющиеся данные с датчиков 1000 раз в секунду, чтобы предусмотреть скольжение, чрезмерный наклон, столкновение сзади или фронтальный удар.

Когда такой сценарий имеет место, блок управления автоматически сообщает куртке надуваться вдоль всей поверхности, обволакивая райдера мягким щитом, предотвращающим серьезные травмы. Согласно описанию, защита такого жилета "равна защите семи спинных протекторов уровня 1, не имея никакого жесткого элемента внутри".

Фото: Ducati Dainese Smart Jacket / Ducati

Ducati Smart Jacket удивительно легкая и практичная одежда, которую можно сбросить и носить в рюкзаке или сумке, сойдя с мотоцикла.

Ducati ничего не говорит о ценах на защитные жилеты, но показывает, что они уже доступны у дилеров как в мужских, так и в женских версиях. Важно отметить, что использование этого оборудования требует регистрации и активации.