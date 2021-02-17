Високотехнологічні захисні жилети Ducati Dainese Smart Jacket виглядають, як один із елементів одягу, нічим не заважають байкеру і не видають своєї суті. Окрім логотипу на грудях, для тих хто в темі.

Жакети з запатентованою технологією Dainese D-Air відтепер можна знайти у каталогах фірмових аксесуарів Ducati. Техноодяг можна носити поверх будь-якої мотоциклетної куртки і для роботи йому не потрібне фізичне з’єднання з мотоциклом.

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Жилет має все, що потрібно для функціонування подушок безпеки. Він працює від акумуляторів, які можуть тримати його в готовності протягом 26 годин за раз, підзарядка здійснюється за допомогою USB-роз’єму. Вбудований електронний блок управління, який контролює наявні дані з датчиків 1000 разів на секунду, щоб передбачити ковзання, надмірний нахил, зіткнення ззаду або фронтальний удар.

Коли такий сценарій має місце, блок управління автоматично повідомляє куртці надуватися вздовж усієї поверхні, обертаючи райдера м’яким щитом, що запобігає серйозним травмам. Відповідно до опису, захист такого жилета “дорівнює захисту семи спинних протекторів рівня 1, не маючи жодного жорсткого елемента всередині”.

Фото: Ducati Dainese Smart Jacket / Ducati

Ducati Smart Jacket напрочуд легкий та практичний одяг, який можна скинути і носити в рюкзаку чи сумці, зійшовши з байка.

Ducati нічого не говорить про ціни на захисні жилети, але показує, що вони вже доступні у дилерів як у чоловічих, так і у жіночих версіях. Важливо зазначити, що використання цього обладнання вимагає реєстрації та активації.