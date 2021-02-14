Этот мотоцикл резко отличается от всего, что рождалось когда-нибудь в КБ киевского мотозавода. Это был проект серийной модели, хотя нашлись веские причины, чтобы он остался лишь прототипом.

Что-то делать с продукцией КМЗ надо бело давно: мотоциклы М-750 нескольких почти одинаковых модификаций конструктивно были недалеки от довоенного М-72, который в свою очередь был аналогом немецкого оппозитника BMW-R71 (1938 г.).





Новый обвес превратил тяжелый МТ в такого себе стилягу, хотя все проявления грубой сущности скрыть не удалось

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Собственно, конструкторское бюро завода постоянно работало над обновлением продукции, но в 1966-м году модернизация должна была быть наиболее радикальной. По такому случаю новинка, которая по заводской нумерации получила индекс МТ-8, также впервые была награждена собственным именем "Днепр-1".

Прежде всего, для перспективного байка подготовили новый оппозитный двигатель МТ801 - с верхними клапанами, новыми цилиндрами, коленвалом и системой смазки, 32 л.с. мощностью и объемом 650 см куб. Экипажная часть в целом осталась от модели "действующей" на 1966 год серийной модели К750М, но тормоза заднего колеса и коляски сделали с гидравлическим приводом. В 4-ступенчатой ​​МКП появилась задняя передача.

Кроме радикально обновленной внешности МТ-8 должен был получить собственное имя "Днепр-1" и новый 650-кубовый двигатель на 32 л.с.

А снаружи МТ-8 должен был быть совсем необычным. Оформление экстерьера выполнили в модном для того периода стиле, с развитыми капотами, что закрывали большую часть экипажной части. Свой обтекатель получила даже труба руля, как это было принято для мотороллеров. Но первым бросался в глаза массивный модуль, который объединял фару с топливным баком. Это также напоминало мотороллеры, но в те же годы подобный стайлинг развивали некоторые другие мотопроизводители, например, польский SHL, а еще раньше - восточно-немецкий MZ в своей линейке ES конца 1960-х годов.

Дизайнерский мотив с перетеканием форм бака в корпус фары и закрытой боковиной в те годы обыгрывался не только киевлянами: MZ ES250, SHL Gazela и Jawa 50

Ветровое стекло в сочетании с профилированными защитными щитками ног создавало для водителя комфортную зону аэродинамической тени, с чем у советских "оппозитов" всегда были проблемы. Между тем, данное обстоятельство для МТ-8 приобретало новое значение, поскольку новый двигатель позволял тяжелому транспортному средству (340 кг) разгоняться до 110 км/ч.

Вероятно, стильный обвес "Днепра-1" ухудшил его геометрическую проходимость. Между тем главным потребителем тяжелого мотоцикла был житель села

Совсем другим стал и боковой прицеп. Он больше не был стальной лодочкой для размещения пулеметчика с военным снаряжением, а превратился во вполне приемлемое в стилистическом плане произведение. Запасное колесо теперь не накапливается сверху коляски, а скрыто под ней.

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На исследовательском производстве завода сделали 12 экземпляров МТ-8 "Днепр-1", как прошли всесторонние испытания, но в серию мотоцикл пошел в другом виде. Массовое изготовление нового бака, крыльев и облицовки требовало изготовления шампового оснащения. Средств на это никто не выделил, и следующей моделью КМЗ стал мотоцикл в бывшей, довоенной стилистике, он остался в отечественной мотоистории собственно, не как МТ-8, а как К-650.

В конце концов МТ-8 стал таким. В серию пошел мотоцикл без изменения стилистики и под названием К-650

Честно говоря, тех, кто принимал решение о финансировании нового дизайна для мотоцикла МТ, можно понять. С рациональной точки зрения наделять его новым лицом смысла не было. Ведь для населения любой из двух марок тяжелых мотоциклов (что киевские, что ирбитские) был желанной мечтой независимо от дизайна. В некоторые периоды очереди на "Днепр" и "Уралы" растягивались на многие годы, и новый дизайн на их сокращение никак бы не повлиял, скорее наоборот.

А в армии, куда отправлялась часть выпуска мотоциклов (и куда по мобилизации должны были пойти все частные МТ и ИСС), громоздкая стильная облицовка вообще бы только мешала. Не приходилось рассчитывать мотопроизводителю и на импорт, ведь кроме обновленного стиля, "Днепр" нужно было бы и радикальное техническое обновление - а о нем тогда не было речи.

Как на 1966 год дизайн тяжелого мотоцикла "Днепр-1" был остромодным. Но в отечественных условиях это не было решающим фактором для постановки на конвейер

Поэтому и остался МТ снаружи в целом таким, каким был задуман его создателями в конце 1930-х. Кстати, бывший двойник нашего МТ - ирбитский “Урал” - сегодня имеет определенный успех за границей именно благодаря своей предвоенной стилистике.

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