Новый спортбайк Ducati Multistrada V4 также оснащен адаптивным круиз-контролем.

Ducati Multistrada V4 обещает настоящий технологический прорыв в мире мотоциклов. Сейчас компания рассказала о двух важных особенностях нового байка, а сам мотоцикл представит в течение этого года.

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Круиз-контроль на мотоциклах является довольно распространенным явлением сегодня. Адаптивный круиз-контроль ранее ни один производитель не предлагал, поэтому новый Multistrada V4 станет первым серийным мотоциклом, который будет предлагаться как с передним и задним радарами, которые позволят реализовать адаптивный круиз-контроль, а вместе с тем и мониторинг слепых зон. Это тоже огромное дело, поскольку зеркала для мотоциклов часто не могут предложить хорошую обзорность сзади.

Фото: задний радиолокационный блок четко интегрируется в задней фаре Multistrada.

Это огромный скачок вперед в области технологий для мотоциклов и, надеемся, лишь вершина айсберга усовершенствованных систем безопасности и вспомогательных средств для этих удивительных двухколесных машин.