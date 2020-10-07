Новий спортбайк Ducati Multistrada V4 також оснащений адаптивним круїз-контролем.

Ducati Multistrada V4 обіцяє справжній технологічний прорив у світі мотоциклів. Наразі компанія розповіла про дві важливі особливості нового байка, а сам мотоцикл представить пізніше цього року.

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Круїз-контроль на мотоциклах є досить поширеним явищем сьогодні. Адаптивний круїз-контроль раніше жоден виробник не пропонував, тож новий Multistrada V4 стане першим серійним мотоциклом, який буде пропонуватися як з переднім і заднім радарами, котрі дозволять реалізувати адаптивний круїз-контроль, а разом з тим і моніторинг сліпих зон. Це теж величезна справа, оскільки дзеркала для мотоциклів часто не можуть запропонувати гарну оглядовість позаду.

Фото: задній радіолокаційний блок чітко інтегрується під задньою фарою Multistrada.

Це величезний стрибок вперед у галузі технологій для мотоциклів і, сподіваємось, лише вершина айсберга удосконалених систем безпеки та допоміжних засобів для цих дивовижних двоколісних машин.