Особая серия байков создана совместно с туринским производителем роскошной мебели, поэтому главная особенность мотоцикла – это сиденье.

Ducati объединил усилия с Poltrona Frau, чтобы создать XDiavel, который объединяет две вещи, которыми славится Италия: скорость и роскошь. Серия XDiavel Nera edition ограничена 500 экземплярами.

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Компания Poltrona Frau больше известна производством мебели, однако имеет подразделение под названием Interiors in Motion (подвижные интерьеры), которому поручено работать над двух- и четырехколесными проектами, а также лодками, самолетами, железнодорожными вагонами и транспортными капсулами. В список автомобилей, доступных с салоном от итальянских мастеров: Lancia Thema 8.32 с двигателем Ferrari, Volkswagen Phaeton и лимитированная серия Alfa Romeo 8C.

На XDiavel гораздо меньшая поверхность для обивки, чем в салоне Phaeton, поэтому Poltrona Frau сосредоточилась на сиденье. Сделан вручную, он доступен в пяти различных цветах: Siam Red, Steel Blue, Cemento, India и Selva, с лазерной гравировкой узора из букв X. Покупателям будет предложено выбрать стандартное сиденье, шире, более комфортное, ли щи спинкой для перевозки пассажира.

Кроме сиденья, версия Nera отличается от других представителей линейки XDiavel сочетанием матового и глянцевого черного и красных акцентов на тормозных суппортах и крышках клапанов. Обработанные диски с глянцевой черной покраской добавляют завершающий штрих "черному" дизайну.

Мощность обеспечивает 1,3-литровый V-образный мотор с отдачей в 152 лошадиные силы. В перечень стандартного оборудования входят тормоза Brembo на обоих колесах, регулируемая система подвески, круиз-контроль. Дилеры Ducati уже начали принимать заказы на XDiavel Nera, а получить свои мотоциклы покупатели начнут в марте. Цена начинается от 29 795 долларов.

Фото: Ducati XDiavel Nera / Ducati