Особлива серія байків створена спільно з туринським виробником розкішних меблів, тому головна особливість мотоцикла – це сидіння.

Ducati об'єднав зусилля з Poltrona Frau, щоб створити XDiavel, який об'єднує дві речі, якими славиться Італія: швидкість і розкіш. Серія XDiavel Nera edition обмежена 500 примірниками.

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Компанія Poltrona Frau більше відома виробництвом меблів, однак має підрозділ під назвою Interiors in Motion (рухомі інтер’єри), якому доручено працювати над дво- та чотириколісними проєктами, а також човнами, літаками, залізничними вагонами та транспортними капсулами. У списку автомобілів, доступних з салоном від італійських майстрів: Lancia Thema 8.32 з двигуном Ferrari, Volkswagen Phaeton і лімітована серія Alfa Romeo 8C.

На XDiavel набагато менша поверхня для оббивки, ніж в салоні Phaeton, тому Poltrona Frau зосередилася на сидінні. Зроблений вручну, він доступний у п’яти різних кольорах: Siam Red, Steel Blue, Cemento, India та Selva, із лазерним гравіюванням візерунку з літер X. Покупцям буде запропоновано вибрати стандартне сидіння, ширше, більш комфортне, чи щі спинкою для перевезення пасажира.

Крім сидіння, версія Nera відрізняється від інших представників лінійки XDiavel поєднанням матового та глянцевого чорного та червоних акцентів на гальмівних супортах і кришках клапанів. Оброблені диски з глянцевим чорним фарбуванням додають завершальний штрих “чорному” дизайну.

Потужність забезпечує 1,3-літровий V-подібний мотор з віддачею у 152 кінські сили. До переліку стандартного обладнання входять гальма Brembo на обох колесах, регульована система підвіски, круїз-контроль. Дилери Ducati вже почали приймати замовлення на XDiavel Nera, а отримати свої мотоцикли покупці почнуть у березні. Ціна починається від 29 795 доларів.

Фото: Ducati XDiavel Nera / Ducati