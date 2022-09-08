Об этом свидетельствует статистика запросов украинских пользователей интернета в поисковиках.

Во II квартале 2022 года спрос на электромобили в украинском сегменте интернета увеличился на 75,8% против I квартала этого года. Это самая большая за историю поиска скорость роста интереса к этой теме.

В период с апреля по июнь 2022 года жители Украины искали электромобили в интернете 1,97 млн раз. Это рекорд по количеству запросов по этой теме. Для сравнения: с января по март 2022 наши соотечественники интересовались электромобилями лишь 1,12 млн раз. Такие данные опубликовало консалтинговое цифровое агентство “Ольшанский и партнеры”.

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Спрос на электрокары в интернете достиг пикового значения в мае 2022 года. Тогда он составлял 953 тыс. поисковых запросов в месяц. Этот пик был зафиксирован именно тогда, когда в Украине царила топливный кризис – очереди на АЗС достигали невиданных ранее размеров.

Как менялся интерес к электромобилям в Украине с января 2020 года

Еще два года назад, в 2020-м, украинцы интересовались электромобилями в интернете 5,85 млн раз, в следующем году – 7,32 млн раз (+25,3%). И уже за первое полугодие 2022 года (с января по июнь включительно) они искали электромобили более 3,1 млн раз.

Интересно, что люди интересовались электромобилями не только из любопытства. Онлайн-спрос на электромобили с выраженным намерением покупки в II квартале 2022 года вырос еще больше, чем общий интерес к теме. Он увеличился на 145% по сравнению с I кварталом и составил рекордные 384 тыс. запросов. Речь идет о поисковых запросах типа “купить электрокар” или “электрокар цена в Украине”.

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В первом квартале 2022 года жители Украины искали электрокары с намерением покупки 157 тысяч раз. А в мае наши соотечественники проявили самый высокий интерес к приобретению электромобилей за весь период исследования – 205 тыс. запросов в месяц.

В целом в 2020 году спрос на электрокары в Украине с намерением покупки составила 835 тыс. запросов за год, в 2021 году – 986 тыс. запросов (+18,1%). В 2022 году за первое полугодие он достиг 541 тыс. запросов.