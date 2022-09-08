Про це свідчить статистика запитів українських користувачів інтернету в пошукових системах.

У II кварталі 2022 року запити на електромобілі в українському сегменті інтернету збільшився на 75,8% проти I кварталу цього року. Це найбільша за історію пошуку швидкість зростання інтересу до цієї теми.

У період з квітня по червень 2022 року мешканці України шукали електромобілі в інтернеті 1,97 млн разів. Це рекорд за кількістю запитів щодо цієї теми. Для порівняння: з січня по березень 2022 наші співвітчизники цікавилися електромобілями лише 1,12 млн разів. Такі дані опублікувало консалтингове цифрове агентство «Ольшанський та Партнери».

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Попит на електрокари в інтернеті досяг пікового значення у травні 2022 року. Тоді він становив 953 тис. пошукових запитів на місяць. Цей пік був зафіксований саме тоді, коли в Україні панувала паливна криза – черги на АЗС сягали небачених раніше розмірів.

Як змінювався інтерес до електромобілів в Україні з січня 2020 року

Ще два роки тому, у 2020-му, українці цікавились електромобілями в інтернеті 5,85 млн разів, наступного року — 7,32 млн разів (+25,3%). І вже за перше півріччя 2022 року (з січня по червень включно) вони шукали електромобілі понад 3,1 млн разів.

Цікаво, що люди цікавились електромобілями не лише з цікавості. Онлайн-попит на електромобілі із вираженим наміром купівлі в ІІ кварталі 2022 року зріс ще більше, ніж загальний інтерес до теми. Він збільшився на 145% у порівнянні з I кварталом і становив рекордні 384 тис. запитів. Йдеться про пошукові запити типу “купити електрокар” або “електрокар ціна в україні”.

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У першому кварталі 2022 року мешканці України шукали електрокари із наміром купівлі 157 тисяч разів. А в травні наші співвітчизники виявили найвищий інтерес до придбання електромобілів за весь період дослідження — 205 тис. запитів на місяць.

Загалом у 2020 році попит на електрокари в Україні з наміром купівлі становив 835 тис. запитів за рік, у 2021 році — 986 тис. запитів (+18,1%). У 2022 році за перше півріччя він досягнув 541 тис. запитів.