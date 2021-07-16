Сестры Оливия и Дженна Джентри провели в дороге девять дней. Девочкам 14 и 16 лет, и это была их вторая попытка победить в ежегодном марафоне Great Race.

Трудно представить современного тинейджера без смартфона или за рулем машины с механической трансмиссией. Но сестры Джентри, похоже, взялись ломать стереотипы и приняли участие в автомарафонах на классических машинах – тех, что на рессорах и без усилителя руля. Что еще интереснее, каждый день, в течение 9-дневного заезда, им приходилось читать по 30 страниц инструкций в аналоговом виде, то есть напечатанных на бумаге, как в доцифровую эру.

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Впервые сестры Джентри вышли на старт соревнования Great Race в 2019 году. Гонки на исторических автомобилях проводятся на маршруте длиной 3700 километров, который пролегает через 18 городов в восьми штатах США. В 2020 году гонки были отменены из-за пандемии, а несколько недель назад сестры Джентри вернулись, чтобы одержать абсолютную победу в марафоне и стать самой молодой командой в 40-летней истории соревнований.

Команда Джентри вышла на соревнования на купе Ford 1932 года, оснащенном оригинальным V8 и 3-скоростной коробкой передач. Было более 120 соперников, все – на классической технике. Вышеназванными правилами запрещено использование GPS или любых других цифровых устройств, поэтому навигация на всем пути была на 100 процентов аналоговой.

Страсть к соревнованию у девушек от матери – Бет Ноулз-Джентри, которая уже 25 лет участвует в марафоне на Ford Cabriolet 1932 года выпуска. В 2003 году Бет даже взяла на гонки трехлетнюю Оливию и трехмесячную Дженну, за рулем был ее муж. В 2011 году он умер, и Бет теперь соревнуется в паре со своим племянником. А девушки выступают в собственной команде.

"Каждый раз, когда наша мама собиралась, мы ездили с ней в автомобиле сопровождения, – говорит Дженна. – Мы, по сути, занимаемся этим с рождения".

Как только Оливия получила водительское удостоверение, девушки отправились на гонки. В своей второй они оказались настолько успешными, что опередили нужное время прохождения всего маршрута на 41 секунду, а это много.

Победа в Больших Гонках принесли Оливии и Дженне приз в 50 000 долларов. На гигантском аналоговом чеке, конечно. По словам сестер, деньги они используют на вступительный взнос для гонок в следующем году, оплату гостиниц, бензин и другие расходы на поддержку.

Фото: школьницы победили в ралли-марафоне на исторических машинах / The Drive