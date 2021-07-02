Красотка выполняет все операции с классическим Ford Bronco самостоятельно, а это заслуживает огромного уважения.

Сидни наиболее известна по ролям Эмалин Аддарио в телесериале Netflix “Сплошной отстой!” и Идэн Блэйн в телесериале “Рассказ служанки”, отметилась в фильме “Однажды в Голливуде” Квентина Тарантино. Суини также появилась в мини-сериале “Острые предметы” и в американской телевизионной подростковой драме HBO “Эйфория”. В общем в ее послужном списке десяток картин и почти столько же сериалов, однако нас она заинтересовала не своей игрой, а сноровкой с инструментами механика.

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У 24-летней актрисі, похоже, нет звездной болезни, поскольку она не боится испачкать руки или испортить маникюр, ремонтируя свой автомобиль. В отличие от большинства знаменитостей и кинозвезд Суини не покупала кричаще дорогих суперкаров и не украшала их самым нелепым способом, как это сделала, например, Ким Кардашьян.

Пару дней назад Суини вспомнила о работе над автомобилем своей мечты в своем сообщении в Instagram. Это привело нас к ее странице TikTok с соответствующим названием Syds_Garage, где она разместила несколько видео своих незавершенных работ с Ford Bronco 1969 года выпуска. Видео от 19 февраля показывает ее за рулем красного "Бронко"; неизвестно, получила ли она старый внедорожник, но с тех пор она делится с поклонниками короткими клипами с реставрационными работами, которые она проводит самостоятельно.

@syds_garage from my drafts two weeks ago. changing the springs/suspension and going to give the car a bit of a lift #bronco ♬ Steven Universe - L.Dre

Замена компонентов подвески, и сопутствующий ремонт, отделка днища от ржавчины и даже замена трансмиссии – все это под силу красавице. Сколько жестких фанатов автомобилей могут претендовать на такие достижения?

В одном из видео Суини говорит, что всегда хотела самостоятельно реставрировать машины. Очевидно, вдохновение пришло после того, как она взяла в аренду классический Bronco к своему 22-му дню рождения, что привело к тому, что она приобрела собственный и буквально погрузилась в его реставрацию.

Интересно, что в гараже актрисы также можно увидеть классический Ford Mustang – очевидно, после завершения работы над Bronco, наступит его очередь для модернизации.