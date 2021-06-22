Бизнес-леди, инфлюенсер и модель из Лондона признается, что имеет страсть к мощным автомобилям, а свою новую "игрушку" решила украсить по-особенному.

Дария Радионова говорит, что имеет страсть ко всему блестящему и считает, что кристаллы Swarovski на кузове автомобиля за 350 тысяч евро делают его красивее. Кто-то должен соответствовать тем женским клише, и Дария вполне готова быть таким человеком.

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Оставим красоту этого творения на суд эстетов, однако следует отметить, что работа по декорации кузова выполнена безупречно. Мы не знаем, ездить ли британская модель на этом автомобиле каждый день и насколько это удобно на тесных лондонских улицах. Но главное разочарование ждет Дарию со временем, когда камешки по тем или иным причинам начнут по одному исчезать с кузова машины, портя целостный образ "залысинами".

Сначала Дария получила Lamborghini Aventador в замечательном красном оттенке Rosso Bia, достаточно девичьем и заметном, чтобы привлекать внимание. В конце 2018 года она сообщила в своих социальных сетях, что решила изменить красный на что-то более смелое.

К тому времени Дария стала популярной в лондонской тусовке – на светской сцене. Родом из Молдовы, она приехала в Великобританию, чтобы учиться в университете, но в конце концов оказалась в мире моды и красоты. Сейчас она владеет магазином роскошных товаров, розничной торговлей меховыми и кожаными одеждой и аксессуарами, а также салоном красоты, но она также является звездой социальных сетей, инфлюенсером и, если верить хейтерам, всегда ищет следующего сладенького папика, который будет обеспечивать ее роскошный образ жизни.

Разговаривая с Barcroft Cars в 2019 году, вскоре после приобретения Aventador, она отметила, что идею для отделки ей подсказали ее "лабутены" (обувь от Christian Louboutin). Мол, если она может носить обувь с кристаллами Swarovski, почему бы не ездить на автомобиле, покрытом ними?

На самом деле Aventador – не первая жертва кристаллизации. В коллекции Дарьи есть белый Mercedes-Benz CLS, частично кристаллический Bentley, и красно-хрустальный Huracan.

Фото: кристаллизованные автомобили Дарьи Родионовой/ Autoevolution

Работу над Aventador выполнил лондонский бутик Cars in Cloaks. Стоимость работы фирмой не разглашается, хотя сам автомобиль стоит около 350 тысяч евро. Было использовано более 2 миллионов кристаллов, и каждый из них был приклеен к машине вручную. Четырехмесячный проект был настолько напряженным и трудоемким, что команда из Cars in Cloaks несколько раз ьыла близка к тому, чтобы отказаться от него. Защитное покрытие из красной краски было снято и нанесена черная пленка: технически, если Дария захочет, она сможет вернуть суперкару первоначальный вид.