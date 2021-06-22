Бізнес-леді, інфлюенсер та модель з Лондона зізнається, що має пристрасть до потужних автомобілів, а свою нову "іграшку" вирішила прикрасити по-особливому.

Дарія Радіонова каже, що має пристрасть до усього блискучого і вважає, що кристали Swarovski на кузові автомобіля за 350 тисяч євро роблять його гарнішим. Хтось повинен відповідати тим жіночим кліше, і Дарія цілком готова бути такою людиною.

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Залишимо красу цього творіння на розсуд естетів, однак слід відзначити, що робота з декорації кузову виконана бездоганно. Ми не знаємо, чи їздитиме британська модель на цьому автомобілі щодня і наскільки це зручно на тісних лондонських вулицях. Та головне розчарування чекає на Дарію з часом, коли камінчики з тих чи інших причин почнуть по одному зникати з кузову машини, псуючи цілісний образ “залисинами”.

Спочатку Дарія отримала Lamborghini Aventador в чудовому червоному відтінку Rosso Bia, достатньо дівочому і помітному, щоб привертати увагу. Наприкінці 2018 року вона повідомила у своїх соціальних мережах, що вирішила змінити червоний на щось сміливіше.

На той час Дарія стала популярною в лондонській тусовці – на світській сцені. Родом з Молдови, вона приїхала до Великобританії, щоб вчитися в університеті, але врешті-решт опинилась у світі моди та краси. Зараз вона володіє магазином розкішних товарів, роздрібною торгівлею хутряними та шкіряними одягом та аксесуарами, а також салоном краси, але вона також є зіркою соціальних мереж, інфлюенсером і, якщо вірити ненависникам, завжди шукає наступного солоденького татуся, який забезпечуватиме її розкішний спосіб життя.

Розмовляючи з Barcroft Cars у 2019 році, незабаром після придбання Aventador, вона зазначила, що ідею для оздоблення їй підказали її “Лубутени” (взуття від Christian Louboutin). Мовляв, якщо вона може носити взуття з кристалами Swarovski, чому б не їздити на автомобілі, вкритому ними?

Насправді Aventador – не перша жертва кристалізації. В колекції Дарії є білий Mercedes-Benz CLS, частково кристалізований Bentley, та червоно-кришталевий Huracan.

Фото: кристалізовані автомобілі Дарії Родіонової / Autoevolution

Роботу над Aventador виконав лондонський бутік Cars in Cloaks. Вартість роботи фірмою не розголошується, хоча сам автомобіль коштує близько 350 тисяч євро. Було використано понад 2 мільйони кристалів, і кожен з них був приклеєний до машини вручну. Чотиримісячний проєкт був настільки напруженим і трудомістким, що команда в Cars in Cloaks кілька разів наближалася до того, щоб відмовитись від нього. Захисне покриття з червоної фарби було знято та нанесено чорну плівку: технічно, якщо Дарія захоче, вона зможе повернути суперкару початковий вигляд.