Красуня виконує усі операції з класичним Ford Bronco самотужки, а це заслуговує на величезну повагу.

Сідні найбільш відома за ролями Емалін Аддаріо в телесеріалі Netflix “Суцільний відстій!” та Іден Блейн в телесеріалі “Розповідь служниці”, відмітилась у фільмі “Одного разу в Голлівуді” Квентіна Тарантіно. Суіні також з'явилася в міні-серіалі “Гострі предмети” та в американській телевізійній підлітковій драмі HBO “Ейфорія”. Загалом у її послужному списку десяток картин і майже стільки ж серіалів, однак нас вона зацікавила не своєю грою, а вправністю з інструментами механіка.

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24-річна акторка, схоже, не має зіркової хвороби, оскільки не боїться забруднити руки чи зіпсувати манікюр, ремонтуючи свій автомобіль. на відміну від більшості знаменитостей та кінозірок Суіні не купувала кричущо дорогих суперкарів і не прикрашала їх у найбезглуздіший спосіб, як це зробила, наприклад, Кім Кардаш’ян.

Пару днів тому Суіні згадала про роботу над автомобілем своєї мрії у своєму дописі в Instagram. Це привело нас до її сторінки TikTok з відповідною назвою Syds_Garage, де вона розмістила кілька відео своїх незавершених робіт із Ford Bronco 1969 року випуску. Відео від 19 лютого показує її за кермом червоного “Бронко”; невідомо, чи саме тоді вона отримала старий позашляховик, але з того часу вона ділиться з шанувальниками короткими кліпами із реставраційними роботами, які вона проводить самотужки.

@syds_garage from my drafts two weeks ago. changing the springs/suspension and going to give the car a bit of a lift #bronco ♬ Steven Universe - L.Dre

Заміна компонентів підвіски, та супутній ремонт, обробка днища від іржі та навіть заміна трансмісії – усе це під силу красуні. Скільки “жорстких” фанатів автомобілів можуть претендувати на такі досягнення?

В одному з відео Суіні каже, що завжди хотіла самостійно реставрувати машини. Очевидно, натхнення прийшло після того, як вона взяла в оренду класичний Bronco до свого 22-го дня народження, що призвело до того, що вона придбала власний і буквально занурилася у його реставрацію.

Цікаво, що у гаражі акторки також можна побачити класичний Ford Mustang – очевидно, після завершення роботи над Bronco, настане його черга для модернізації.