Сестри Олівія та Дженна Джентрі провели в дорозі дев'ять днів. Дівчатам 14 та 16 років і це була їх друга спроба перемогти у щорічному марафоні Great Race.

Важко уявити сучасного тінейджера без смартфону чи за кермом машини з механічною трансмісією. Але сестри Джентрі, схоже, узялись ламати стереотипи й узяли участь в автомарафонах на класичних машинах – тих, що на ресорах та без підсилювача керма. Що ще цікавіше, щодня, впродовж 9-денного заїзду, їм доводилось читати по 30 сторінок інструкцій в аналоговому вигляді, тобто надрукованих на папері, як у доцифрову еру.

Дивіться також: Голівудська акторка Сідні Суіні показала шанувальникам, як сама лагодить свій старий позашляховик

Вперше сестри Джентрі вийшли на старт змагання Great Race у 2019 році. Перегони на історичних автомобілях проводяться на маршруті довжиною 3700 кілометрів, який пролягає через 18 міст у восьми штатах США. У 2020 році перегони були скасовані, через пандемію, а кілька тижнів тому сестри Джентрі повернулись, щоб здобути абсолютну перемогу в марафоні і стати наймолодшою командою в його 40-річній історії.

Команда Джентрі вийшла на змагання на купе Ford 1932 року, оснащене оригінальним V8 та 3-швидкісною коробкою передач. Було понад 120 суперників, усі на класичній техніці. Вищезгаданими правилами заборонено використання GPS або будь-яких інших цифрових пристроїв, тому навігація на всьому шляху була на 100 відсотків аналоговою.

Пристрасть до змагання у дівчат від матері – Бет Ноулз-Джентрі, яка вже 25 років бере участь у марафоні на Ford Cabriolet 1932 року випуску. У 2003 році Бет навіть узяла на перегони трирічну Олівію та тримісячну Дженну, за кермом був її чоловік. У 2011 році він помер і Бет тепер змагається в парі зі своїм племінником. А дівчата виступають у власній команді.

“Щоразу, коли наша мама збиралася, ми їздили з нею в автомобілі супроводу”, – каже Дженна. “Ми, по суті, займаємось цим від народження”.

Як тільки Олівія отримала водійське посвідчення, дівчата вирушили на перегони. У своїй другій вони виявились настільки успішними, що випередили потрібний час проходження усього маршруту на 41 секунду, а це багато.

Перемога у Великих Перегонах принесли Олівії та Дженні приз у 50 000 доларів. На велетенському аналоговому чеку, звісно. За словами сестер, гроші вони використають на вступний внесок для перегонів наступного року, оплату готелів, , бензин та інші витрати на підтримку.

Фото: школярки перемогли в ралі-марафоні на історичних машинах / The Drive