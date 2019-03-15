По сравнению с прошлой зимой, торговля авто с пробегом на Закарпатье упала на треть, а в Житомирской области наоборот — немного выросла. При этом ТОП-10 марок занимает почти две трети авторынка.

Рынок авто в Украине сезонный и каждому сезону присущи свои особенности. Аналитический центр AUTO.RIA исследовал и сравнил, как вел себя рынок подержанных авто в течение двух последних зим.

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Если сравнивать количество продаж, то на транспортном рынке заметен небольшой спад. Да, за последние три месяца было продано почти 120 тысяч единиц транспорта, что на 7300 меньше, чем зимой 2017-2018 годов.

Наибольшее снижение наблюдается на Закарпатье – здесь было продано на 1317 меньше автомобилей, чем прошлой зимой. В процентном выражении это почти треть от количества проданного. Также ощутимо просел и столичный рынок, что, впрочем, при его масштабах не существенно.

Стабильные регионы – Черкасская и Сумская области, не почувствовали никаких колебаний. А наибольший рост продаж наблюдался в Житомирской области. Здесь за зиму продано почти на 400 авто с пробегом больше, чем год назад.

Что касается самых востребованных марок авто, то неизменной за год осталась только тройка самых продаваемых – чаще всего украинцы покупали ВАЗ, Volkswagen и Opel. А количество авто из ТОП-10 марок составляет ⅔ всего рынка авто с пробегом.

Что ждет авторынок весной?

Одной из особенностей авторынка является весенний рост. Да, весной 2018-го было продано на 14,5% больше авто с пробегом, чем за зиму, что этому предшествовала. Учитывая небольшое проседание, сейчас, в марте 2019-го, можно прогнозировать рост на уровне 12-14%.

Если проанализировать, каким продавцам в феврале звонили чаще, то можно предположить, какие авто с пробегом станут бестселлерами весны-2019. Востребованным, уже не первый сезон подряд остается Daewoo Lanos. Также в ТОПе продаж следует ожидать Volkswagen Passat B5 и Audi A6. А 5 самых продаваемых авто этой весной, скорее всего, будет выглядеть так:

1. Daewoo Lanos

2. Volkswagen Passat B5

3. Audi A6

4. Toyota Camry

5. Renault Megane