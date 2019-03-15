Порівняно з минулою зимою, торгівля авто з пробігом на Закарпатті впала на третину, а на Житомирщині навпаки — трохи виросла. При цьому ТОП-10 марок займає майже дві третини авторинку.

Ринок авто в Україні сезонний і кожному сезону притаманні свої особливості. Аналітичний центр AUTO.RIA дослідив і порівняв, як поводив себе ринок вживаних авто протягом двох останніх зим.

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Якщо порівнювати кількість продажів, то на транспортному ринку помітний невеликий спад. Так, за останніх три місяці було продано майже 120 000 одиниць транспорту, що на 7 300 менше, ніж зимою 2017-2018.

Найбільше зниження спостерігається у Закарпатті — тут було продано на 1 317 менше автомобілів, ніж минулої зими. У відсотковому вираженні це майже третина від кількості проданого. Також відчутно просів і столичний ринок, що, втім, при його масштабах не суттєво.

Найстабільніші регіони — Черкаська й Сумська області, які не відчули жодних коливань. А найбільший ріст продажів спостерігався у Житомирській області. Тут за зиму продано майже на 400 авто з пробігом більше, ніж рік тому.

Що стосується найзатребуваніших марок авто, то незмінною за рік лишилась тільки трійка найбільш продаваних — найчастіше українці купували ВАЗ, Volkswagen та Opel. А кількість авто із ТОП-10 марок складає ⅔ всього ринку авто з пробігом.

Що чекає на авторинок навесні?

Однією з особливостей авторинку є весінній ріст. Так, навесні 2018-го було продано на 14,5% більше авто з пробігом, ніж за зиму, що цьому передувала. Враховуючи невелике просідання, зараз, у березні 2019-го, можна прогнозувати ріст на рівні 12-14%.

Якщо проаналізувати, яким продавцям у лютому дзвонили найчастіше, то можна передбачити, які авто з пробігом стануть бестселлерами весни-2019. Найзатребуванішим, вже не перший сезон поспіль лишається Daewoo Lanos. Також у ТОПі продажів слід очікувати Volkswagen Passat B5 і Audi A6. А 5 найбільш продаваних авто цієї весни, швидше за все, виглядатиме так:

1. Daewoo Lanos

2. Volkswagen Passat B5

3. Audi A6

4. Toyota Camry

5. Renault Megane