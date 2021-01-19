В рамках Парижского соглашения о защите окружающей среды почти все страны международного сообщества согласовали амбициозную цель – достичь нулевых выбросов углекислого газа в транспортном секторе до 2050 года. Однако это не означает, что все перейдут на электромобили.

Инженеры компании Bosch уверены, что единого решения не существует, а снижение выбросов СО2 предполагает всесторонний анализ, при котором во внимание также следует принимать процессы производства автомобилей и энергоносителей.

По мнению Bosch, центральным элементом автомобиля будущего является электрифицированный привод, включая различные гибридные и полностью электрические варианты для легковых и грузовых автомобилей. Для крупногабаритных грузовых автомобилей подойдут топливные ячейки и ДВС, работающий на водороде, – еще одно перспективное направление в разработках.

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Однако и современный ДВС – с элементами электрификации и без – является частью решения. Он останется основным силовым агрегатом: согласно прогнозам, к 2030 году 2 из 3 новых автомобилей все еще будут оснащены классическим ДВС. Новые серийные модели, а также автомобили, находящиеся в разработке, доказывают, что выбросы оксидов азота и сажи можно значительно снизить. Цель разработки новых ДВС сформулирована четко: автомобили должны отвечать не только актуальным предельным значением выбросов вредных веществ, но и в будущем не иметь никакого влияния на качество воздуха в городах. Расход топлива, а вместе с ним и выбросы СО2, также должны снижаться. Если использовать передовые синтетические виды топлива, можно даже достичь нулевых выбросов СО2.

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Дизель

Во время дискуссий о качестве воздуха в городах центральным аспектом обсуждения являются оксиды азота и частицы, которые называют сажей. Дизельные двигатели уже много лет оснащаются фильтрами твердых частиц. Их прямое влияние на уровень загрязнения сажей в городах составляет всего 1-3%. Но разработчики продвинулись и в вопросе снижения выбросов оксидов азота. Благодаря эффективной работе современных двигателей, а также новейшим системам рециркуляции и обработки отработавших газов, уровень выбросов остается минимальным не только во время испытаний на моторной стенде, но и в реальных дорожных условиях. Тестирование новых дизельных моделей, проведенное независимыми организациями и специализированными изданиями, подтверждает этот прогресс. Демонстрационный автомобиль Bosch, например, имеет минимальный выброс оксидов азота в реальных испытательных выездах, в частности, на известном отрезке дороги возле выставки “АМ Некартор" в Штутгарте.

Бензиновый двигатель

Бензиновые двигатели благодаря конструктивным особенностям производят меньше оксидов азота. В фокусе дальнейшего развития находится снижения количества частиц сажи, выбросы которой с началом применения фильтра твердых частиц могут быть снижены до значительно меньших показателей, чем те, что разрешены на законодательном уровне. Основной целью является системный подход, включающий меры по оптимизации процесса сгорания и эффективную обработку отработанных газов. Системы впрыска высокого давления с улучшенными функциями регулирования подачи топлива, дополнительные решения по оптимизации охлаждения двигателей при высокой нагрузке и обогрев для катализаторов также помогут значительно снизить выбросы в будущем.

Снижение или полное отсутствие СО2 возможно при использовании синтетических видов топлива

Автомобили из текущего мирового парка также могут внести значительный вклад в сохранение климата, если будут эксплуатироваться на возобновляемых или синтетических видах топлива.

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Сертифицированные виды биотоплива разрабатываются на основе стабильных видов сырья и уже сегодня позволяют снизить выбросы СО2 при их добавлении к традиционным видам топлива. В будущем экологическое топливо eFuels производиться на основе процессов с использованием возобновляемой электроэнергии. Реализовать применения такого полного технологически возможно на основе имеющейся глобальной инфраструктуры. Однако для широкого внедрения на рынке нужны совместные усилия крупных игроков автомобильного бизнеса.