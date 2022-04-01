В Киевской областной военной администрации подчеркнули, что возвращению жителей в уволенные районы должны предшествовать зачистка и разминирование территории.

Глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк допустил быстрое возобновление автомобильного движения по трассе М-06 на участке Киев-Житомир в свете освобождения ряда прилегающих к ней населенных пунктов.

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"Я надеюсь, что в ближайшее время мы возобновим движение по трассе Киев-Житомир", - сказал Павлюк. По его словам, украинские войска постоянно проводят успешные контрнаступления по всем направлениям, но отметил, что возвращению мирных жителей в освободившиеся районы должны предшествовать зачистка и разминирование территории.

"Очень много населенных пунктов уволено, но говорить об этом можно будет только тогда, когда мы полностью зачистим, создадим условия, когда не будут вести огонь минометные подразделения, тогда все процедуры по зачистке, разминированию проведем, и люди смогут зайти в свои населенные пункты" , – сказал глава облгосадминистрации.

При этом он подчеркнул, что российские оккупационные войска проводят перегруппировку, часть подразделений выводится из Украины, вероятно, для восстановления боеспособности, однако на месте остается достаточно мощная группировка оккупантов, сдерживающая украинские войска.

"Мы наблюдаем большую перегруппировку российских войск, огромные колонны уходят в сторону россии, это колонны более сотни машин каждая. За последние дни мы поняли, насколько мощная и огромная группировка находится на киевском направлении", - рассказал Павлюк.