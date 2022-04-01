У Київській обласній військовій адміністрації наголосили, що поверненню мешканців до звільнених районів мають передувати зачистка та розмінування території.

Голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк допустив швидке відновлення автомобільного руху трасою М-06 на ділянці Київ-Житомир у світлі звільнення ряду прилеглих до неї населених пунктів.

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"Я сподіваюся, що найближчим часом ми відновимо рух трасою Київ-Житомир", - сказав Павлюк. За його словами, українські війська постійно проводять успішні контрнаступи на всіх напрямках, але зазначив, що поверненню мирних жителів у звільнені райони мають передувати зачистка та розмінування території.

"Дуже багато населених пунктів звільнено, але говорити про це можна буде лише тоді, коли ми повністю зачистимо, створимо умови, коли не будуть вести вогонь мінометні підрозділи, тоді всі процедури із зачистки, розмінування проведемо, і люди зможуть зайти до своїх населених пунктів", - сказав голова облдержадміністрації.

При цьому він наголосив, що російські окупаційні війська проводять перегрупування, частина підрозділів виводиться з України, ймовірно, для відновлення боєздатності, проте на місці залишається досить потужне угрупування окупантів, яке стримує українські війська.

"Ми спостерігаємо велике перегрупування російських військ, величезні колони йдуть у бік росії, це колони більше сотні машин кожна. За останні дні ми зрозуміли, наскільки потужне і величезне угруповання знаходиться на київському напрямку", - розповів Павлюк.