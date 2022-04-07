Еврокомиссия предлагает запретить деятельность российских и белорусских операторов транспорта в ЕС.

Четыре пакета санкций сильно ударили и ограничили политические и экономические возможности кремля. Сегодня мы предлагаем сделать шаг вперед для ужесточения наших санкций, следующий пакет санкций”, – заявила президент Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

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Пятый пакет состоит из шести частей. Среди них:

запрет на импорт угля из России на сумму 4 млрд евро в год, что приведет к сокращению еще одного важного источника доходов для России;

полный запрет на транзакции четырех ключевых российских банков, среди которых ВТБ, второй по величине российский банк;

запрет российским судам и судам, находящимся под российским управлением, на доступ в порты ЕС. Некоторые исключения будут включать в себя предметы первой необходимости, такие как сельскохозяйственные и пищевые продукты, гуманитарная помощь, а также энергетика. Кроме того, мы предлагаем запрещение российских и белорусских операторов автомобильного транспорта. Этот запрет резко ограничит возможности российской промышленности в получении ключевых товаров.



На заявление президента Еврокомиссии отреагировала участница протестов на белорусско-польской границе, украинский медиаэксперт Ирина Земляная:

“Мы начали блокировать “фуры” на польско-белорусской границе 12 марта и казалось, что это битва с ветряными мельницами. Но, как говорила польской полиции на их слова "Пани, идите домой". "У меня нет дома и мне некуда идти". Потому я была там!”

После принятия этого пакета санкций автомобильный и морской транспорт из России и Беларуси больше в ЕС не попадет официально, добавила Ирина Земляна.