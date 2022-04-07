Єврокомісія пропонує заборонити діяльність російських і білоруських операторів автотранспорту в ЄС.

“Чотири пакети санкцій сильно вдарили й обмежили політичні та економічні можливості кремля. Сьогодні ми пропонуємо зробити крок вперед для посилення наших санкцій, наступний пакет санкцій”, - заявила президент Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

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П’ятий пакет складається з шести частин. З-поміж них:

заборона на імпорт вугілля з росії на суму 4 млрд євро на рік, що призведе до скорочення ще одного важливого джерела доходів для росії;

повна заборона на транзакції чотирьох ключових російських банків, серед яких ВТБ, другий за величиною російський банк;

заборона російським суднам та суднам, які знаходяться під російським керівництвом, на доступ до портів ЄС. Деякі винятки будуть охоплювати предмети першої необхідності, такі як сільськогосподарські та харчові продукти, гуманітарна допомога, а також енергетика. Крім того, ми пропонуємо заборону російських і білоруських операторів автомобільного транспорту. Ця заборона різко обмежить можливості російської промисловості в отриманні ключових товарів.

На заяву президентки Єврокомісії відреагувала учасниця протестів на білорусько-польському кордоні, українська медіаекспертка Ірина Земляна:

“Ми почали блокувати фури на польсько-білоруському кордоні 12 березня і здавалося, що це битва з вітряними млинами. Але, як казала польській поліції на їх слова “Пані, ідіть додому”. “В мене немає дому і мені нема куди йти”. Тому я була там!”

Після ухвалення цього пакету санкцій автомобільний та морський транспорт із росії й білорусі більше до ЄС не потрапить офіційно, додала Ірина Земляна.