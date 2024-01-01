Двойник VW ID Unix обновился

CUPRA Tavascan, оноплатформенник VW ID Unix, которые выпускаются на одном китайском заводе в Аньхой, Китай, получил несколько новых дополнений. Это улучшенная мультимедия, матовый цвет Century Bronze и интерьер.

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Впервые модель получила и матовую окраску кузова, что расширяет палитру цветов, а также звуковое сопровождение, что меняется в зависимости от стиля вождения.

Новый пакет Extreme Pack добавляет двухцветные 21-дюймовые кованые легкосплавные диски и 255-миллиметровые передние и задние шины. Кованые колеса помогают уменьшить общий вес на 10 кг, одновременно улучшая динамику.

В салоне добавились кожаные передние сиденья CUP Bucket с подогревом и вентиляцией. CUPRA также предлагает руль из искусственной кожи.