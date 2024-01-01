Volkswagen прекратит называть электрические модели ID

Будущие электромобили VW откажутся от приставки ID и получат более традиционные названия. Об этом заявил член правления бренда VW Мартин Сандер, сообщает Carscoops.

Изменения начнутся с серийной версии ID. 2all в 2026 году.

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Немецкая автомобильная промышленность, похоже, переживает кризис идентичности. Недавно Mercedes-Benz решил отказаться от маркировки EQ для своих электромобилей, серия "i" от BMW тоже непонятна, а план Audi по наименованию парных/непарных автомобилей так и не сбылся. Теперь настала очередь Volkswagen пересмотреть всю свою стратегию наименования.

Стремясь упростить свой модельный ряд и сделать его доступнее, Volkswagen планирует постепенно отказаться от префикса "ID", который стал синонимом его электромобилей. Начиная с 2026 года, компания намерена заменить это буквенно-цифровое брендирование более традиционными названиями автомобилей. Хотя деталей пока мало, это изменение имеет целью решить растущую путаницу на рынке в отношении этих обозначений.

Суббренд ID был запущен в 2017 году с концептуальной версией хэтчбека ID.3, который позже стал первой серийной моделью в 2019 году. С годами VW расширял свои предложения, представляя внедорожники ID.4, ID.5 и ID.6 (последний доступен исключительно в Китае), седан ID.7 и минивэн ID.Buzz. Бренд планировал еще больше расширить линейку ID с помощью городского автомобиля ID.1 и супермини ID.2 до 2027 года, но, кажется, план игры теперь меняется.

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Мартин Сандер, член правления Volkswagen, в интервью Auto und Wirtschaft сообщил, что компания намерена вернуться к использованию традиционных названий для своих электромобилей. "Автомобили снова получат собственные названия", – сказал он. "Это станет очевидным, когда мы запустим новые модели – ни ID. 2all, ни концепт-кары ID. Every1 будут носить эти названия в производстве".

Хотя Сандер не вдавался в подробности, ранее Volkswagen отмечал, что устоявшиеся названия могут попасть в мир электромобилей. Например, будущий ID.2, запланированный на выпуск в 2026 году, может получить название Polo, в честь празднования 50-летия модели в этом году. Между тем ID.1, который ожидается в 2027 году, может быть вдохновлен предыдущими названиями, такими как Lupo, Fox или Up!, или даже получить совершенно новое название.